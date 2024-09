Flamengo tenta soluções, mas Gabigol volta a ser esperança sem Pedro

A quinta-feira será importante para o Flamengo. Além de o elenco todo retornar ao Ninho do Urubu, o clube deve ter as primeiras informações sobre a situação de Pedro e também pode se reunir para tratar de um novo reforço. Com a janela já fechada, as opções ficam mais escassas. Depay entrou no radar depois de ser oferecido — ele está sem clube, por isso pode assinar mesmo com o fechamento da janela.

O Flamengo, vale lembrar, já buscou um atacante na janela que acabou de fechar. Até o último dia, o clube negociou com Deivid Washington, mas não chegou a um acordo com o Chelsea a tempo do encerramento.

Gabriel tem apenas quatro gols na temporada. Ele disputou 24 partidas, mas foi titular somente em três. A queda vem desde o ano passado, quando sofreu uma lesão no começo do ano e não se recuperou completamente. Pedro tomou o protagonismo de vez. Em 2024, Gabigol viveu um drama com a suspensão por tentativa de fraude a um exame antidoping. Ele ainda atua sob efeito suspensivo e não há data para um novo julgamento.