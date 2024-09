Flamengo vai reavaliar Pedro antes de definir os próximos passos após lesão

O Flamengo vai reavaliar o atacante Pedro após a ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no treino da seleção brasileira. O clube aguarda o retorno do jogador ao Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O Fla foi comunicado pelo departamento médico da CBF sobre a lesão. O jogador tinha suspeita de entorse no joelho, mas acabou confirmando o pior cenário após realizar os exames clínicos e ressonância.

O clube só vai se posicionar após a chegada do atleta ao Rio. Só depois de ser reavaliado, o atacante terá os próximos passos definidos pelo departamento médico rubro-negro.