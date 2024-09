Pedro se lesiona na seleção, Flamengo busca atacante e Depay entra na lista

O Flamengo já vasculha mercado em busca de um substituto para Pedro. Memphis Depay, oferecido ao clube, entre outros do país, nas últimas semanas, entra automaticamente em uma lista emergencial. Telefonemas já foram dados por dirigentes para empresários, buscando mapear possibilidades, diante das escassas opções.

O atacante sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo durante treinamento da seleção brasileira, no CT do Athletico, em Curitiba, onde o time enfrenta o Equador na sexta-feira. Com isso, o artiheiro ficará fora das partidas por pelo menos seis meses.

A diretoria rubro-negra vai conversar com o técnico Tite sobre alternativas, raras no mercado, pois com o fechamento da janela, apenas atletas sem contrato podem assinar com um novo clube. Foi assim que David Luiz, por exemplo, chegou ao Flamengo em 2021.