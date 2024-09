Lesão grave no joelho atrapalha, de novo, a história de Pedro com a seleção

Pedro conseguiu disputar a Copa do Mundo, dois meses depois, com Tite. Mas tinha oportunidade de alicerçar sua presença no ciclo com Dorival Júnior — inclusive começando o treino desta quarta como titular.

Mas aí veio o cenário mais indesejado possível. A torção no joelho fez com que ele saísse mais cedo do treino. O departamento médico levou o jogador para os exames, e o diagnóstico foi confirmado.

Qual o prognóstico?

Lesões de ligamento, atualmente, demandam mais do que seis meses de recuperação após a cirurgia. Tratamentos conservadores indicam de oito a nove meses, para que seja reduzido o risco de reincidência.

A seleção tem um exemplo recente, que é Neymar. Ele se machucou em outubro do ano passado e está se aproximando de um ano de ausência — até porque sofreu lesões adjacentes, no menisco, por exemplo.

O tratamento de Pedro ficará a cargo do Flamengo. O clube soube da notícia de forma rápida nesta quarta, mas só vai se manifestar sobre o jogador quando ele retornar ao Rio.