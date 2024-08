Epidemia no Flamengo? Alicia Klein vê cenário preocupante com lesões

Cadê Zubeldía no São Paulo? Bodão diz que treinador fez falta contra o Galo

O comentarista entende que Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, errou ao mexer apenas uma vez no time durante toda a partida. Bodão criticou o treinador argentino por estar suspenso tantas vezes e não melhorar o comportamento à beira do campo.

Na opinião de Alicia, o torcedor do Flamengo deve se preocupar mais com as vitórias chegando do que com o desempenho do time. A jornalista entende que é difícil cobrar uma boa performance em uma longa sequência de jogos.