Flamengo segura pressão do Bahia, vence e sai em vantagem na Copa do Brasil

O Flamengo superou um jogo ruim, freou a pressão do Bahia e venceu por 1 a 0 no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira. O gol foi marcado por Bruno Henrique no começo do segundo tempo.

O Fla mantém a escrita de nunca ter perdido para Rogério Ceni. São 13 jogos e 13 vitórias contra o treinador.

O confronto de volta será apenas depois da Data Fifa. As equipes se encontram no Maracanã no dia 12 de setembro, quinta-feira, às 21h45 (de Brasília). Quem passar pega o vencedor de Corinthians x Juventude. Antes da pausa, o Bahia encara o Bragantino, e o Fla visita o Corinthians, ambos no domingo.