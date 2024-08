Flamengo vê mercado como remédio para lesões e tropeços. Mas pode ser tarde

O Flamengo levou um duro golpe na goleada sofrida para o Botafogo. Com as mesmas justificativas sobre calendário e lesões, o clube entende ser impensável seguir vivo em todas as competições sem fazer uma janela de transferências robusta. No entanto, deixar as contratações para as duas últimas semanas pode ser fatal para os objetivos do rubro-negro.

O que aconteceu

O Fla tem até 2 de setembro para fazer contratações. O clube ainda não acertou com nenhum jogador na atual janela e tem a situação mais encaminhada com Michael, que ainda precisa ajustar detalhes e assinar o contrato.

Apesar da demora, as contratações são a única forma de seguir adiante. O clube entende não ter condições de manter as três frentes sem as reposições necessárias. A saída iminente de Wesley e a provável de Fabrício Bruno agravam o quadro.