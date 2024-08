'Chororô' e 'cheirinho': Botafogo e Flamengo tem guerra de provocações

O Botafogo venceu o Flamengo por 4 a 1, no confronto carioca deste domingo, pelo Brasileirão. Após a comemoração de Bruno Henrique com o "chororo", Matheus Martins fez o "cheirinho" e criou uma guerra de provocações.

O que aconteceu

O Fogão vencia o confronto por 1 a 0, quando Bruno Henrique empatou o jogo e comemorou fazendo o "chororo". O camisa 27 repetiu provocação feita há anos por jogadores do Flamengo no clássico contra os rivais, que começou a partir da final da Taça Guanabara de 2008.

Matheus Martins marcou dois no confronto. No segundo deles, o quarto do Botafogo, o atacante foi à torcida do alvinegro e comemorou com o "cheirinho". A brincadeira com a comemoração em questão surgiu em 2016, quando os torcedores rubro-negros diziam sentir o "cheirinho do hepta" do Brasileirão. O vencedor, ao fim do campeonato, foi o Palmeiras, e a frase acabou se tornando um meme entre os rivais do Flamengo.