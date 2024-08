Tite pede bom senso em discussão com jornalista e explica mudanças no Fla

Após demorar mais de uma hora para chegar à entrevista coletiva, o técnico Tite discutiu com um jornalista, pediu bom senso e explicou as substituições que fez na derrota do Flamengo para o Botafogo. Matheus Bachi, filho e auxiliar dele, também respondeu a mesma pergunta. Os dois foram questionados sobre a parte física do time. Ele ainda admitiu: o clube não pode levar quatro gols em uma só partida.

Vou responder para ti, porque se for colocar toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco você será porta-voz de todos e me parece um pouco demais. Vai colocar da maioria e de novo... Não tem os 40 milhões que vão te falar o que é. Os aspectos físicos são levados em consideração, mas é conjunto todo. Inclusive o tático, é o conjunto da obra que precisa recuperar, melhorar. Só me ouve agora. Fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado para que democraticamente o torcedor veja. Ouça um pouco, seja educado, fez a pergunta, estou respondendo. Entendo o torcedor porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que tenha compreensão. Se não fica "ganhou? Ah, que beleza". E futebol não é assim. Há relação de saúde. Vou trazer mais um dado, quando vencemos quarta coloquei isso. Ouçam e vejam a entrevista do Ancelotti. Ele disse que está programando férias no meio de temporada porque é impossível o calendário. Não é desculpa, estamos chateados, perdemos, não podia tomar quatro, é um clássico, dói, estamos tristes. Mas um pouco de bom senso. Para ti diretamente Tite