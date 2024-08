Michael no Flamengo: Braz cita negociação adiantada após 4 a 1 do Botafogo

Michael a caminho: "A janela está aberta. Temos uma contratação muito adiantada, que é a do Michael. Não está certa, porque não está assinada. O que falta? Ele estar aqui e assinar".

Fabrício Bruno com "sonho" de jogar na Europa: "Ele teve tempo para ter o sonho dele, ter ido embora para a Inglaterra. Não quis ir. Agora, a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa pasra o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor e não o sonho de ninguém".

Wesley na Atalanta: "Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras. Mas só depois que assina a gente pode confirmar, ou não. Mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo. É impossível segurar o jogador, pelo tamanho dos números propostos a ele também".

O que mais Marcos Braz disse

Postura do Fla no mercado

"Vamos continuar indo no mercado, não só como estávamos antes, mas analisando as lesões mais importantes. Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão que em 15 dias, um mês você volta a ter o jogador, é uma coisa. Outra coisa é a lesão do Viña. Tem que ter tranquilidade, calma. Se Deus quiser, vamos passar na quinta-feira e seguiremos em pé na Copa do Brasil, na Libertadores e vamos até o final do Brasileirão, para termos um final de ano do tamanho que o Flamengo merece".