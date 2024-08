Botafogo retoma a liderança ao golear Flamengo, que perde jogo e Arrascaeta

Pênalti perdido dá esperança?

O Botafogo tinha achado, naquele momento, o timing certo para acionar os pontas. Luiz Henrique deixou Ayrton Lucas maluco com dribles e esticadas.

Em uma das tentativas, pênalti. O árbitro chegou a dar falta fora da área, mas o VAR corrigiu.

Só que Rossi se redimiu do susto do primeiro tempo, caiu para o canto direito e defendeu a batida de Almada. O goleiro argentino ainda fez outras boas defesas no segundo tempo, evitando um cenário pior. Mas por questão de tempo.

Virou goleada

O Flamengo tentou mudar desenho tático, chegou a ficar por instantes numa formação com 3-5-2. Mas se perdeu. Os cruzamentos na área foram em vão.

As trocas que deram efeito foram as do Botafogo. Matheus Martins, substituto de Almada, ampliou aos 39 minutos do segundo tempo. E não parou por aí: já aos 48 minutos do segundo tempo, fez o quarto gol, transformando o placar em goleada.