Como Fifa pôs Flamengo, Palmeiras e Flu como cabeças de chave no Mundial

Em abril, a Conmebol enviou dois ofícios à Fifa: um era para pedir que os quatro campeões da Libertadores fossem cabeças de chave, juntamente com os campeões da Uefa. E outro pedido era para reverter a mudança no Intercontinental.

Nos documentos, a Conmebol argumentava que os times da confederação acumulavam 26 títulos mundiais e que não se podia deixar de lado a história.

A Fifa demorou a tomar uma decisão sobre o assunto. Primeiro, não anulou o rebaixamento do sul-americano. Mas atendeu o pleito da Conmebol sobre os cabeças de chave.

Só que a Fifa decidiu mudar um pouco o critério em relação ao pedido da Conmebol. Em vez dos quatro campeões da Libertadores, a Fifa decidiu que usaria como critério um ranking por confederação que considera os resultados do ciclo de quatro anos do Mundial. Ou seja, baseia-se no desempenho dos times na Libertadores no período.

Neste ranking, o Flamengo está na primeira posição, o Palmeiras, em segundo, o Atlético-MG em terceiro, River Plate, quarto, e Fluminense, quinto. Vice na Libertadores 2024, o Galo não se classificou ao Mundial porque o Brasil já contava com quatro representantes. Então, os outros quatro times foram alocados como cabeças de chave.

Há duas grandes vantagens de estar no pote 1 do sorteio: 1) só terá um time europeu em seu grupo 2) não será um dos quatro melhores colocados do ranking da Uefa: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG.