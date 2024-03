Mundial: Fla, Flu e Palmeiras articulam na Fifa para serem cabeças de chave

A articulação começou com uma conversa de dirigentes dos clubes com o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez. A partir daí, os três clubes se reuniram e formalizaram um pedido ao cartola máximo da América do Sul.

A combinação é de que Dominguez encaminhará à Fifa o pedido para que os quatro campeões da Libertadores sejam cabeças de chave.

Para Flamengo, Fluminense e Palmerias, a vantagem de estar no topo do grupo é evitar times mais fortes europeus na fase de grupos. Os campeões da Champions, como City e Real Madrid, ficariam em outra chave. Obviamente, isso não significa evitar qualquer europeu, já que são 12 no total.

É provável que o sorteio do Mundial de Clubes ocorra no meio do ano, o que obrigaria a Fifa a definir os critérios de cabeças de chave antes. O Super Mundial de Clubes ainda não tem um valor definido de premiação para os times.

Além dessa reivindicação dos clubes, a Conmebol também debate com a Fifa anular a mudança no Mundial Interclubes de 2024, que rebaixou o time campeão da Libertadores. A ideia é que as equipes do continente só joguem na semifinal - e não nas quartas como está previsto para esta edição.