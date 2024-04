Como é proposta da Conmebol para ter cabeças-de-chave em Super Mundial

A requisição da Conmebol é para que sejam quatro cabeças-de-chave campeões da Champions League, de 2021 a 2024, e quatro da Libertadores, do mesmo período.

A partir daí, outros dois times da Conmebol, que serão classificados por ranking, entrariam no pote dois do sorteio do Super Mundial. Neste pote, ainda estariam três times da UEFA classificados por ranking. Completariam o pote os campeões mais recentes da Ásia, África e da Concacaf (América Central, Norte e Caribe).

No pote três, haveria mais três times da Europa, e mais três campeões de Ásia, África e Concacaf, além do vencedor mais recente da Oceania e do país anfitrião. O restante do time iria para o pote quatro.

Em sua argumentação no pedido, a Conmebol afirma que não se pode deixar de lado a história. E repete a série de argumentos também usados para reverter o rebaixamento do campeões da Libertadores no Mundial-2024.

Ou seja, aponta que há 15 clubes considerados campeões mundiais na América do Sul, e que a confederação tem 26 títulos, entre outras argumentações.

O pleito ainda não foi respondido pela Fifa. Haverá uma dificuldade porque o time do país anfitrião costuma ser cabeça-de-chave na Copa do Mundo, modelo que inspira esse Super Mundial.