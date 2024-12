Fla mapeia substituto de Gabigol e prevê R$ 127 mi para reforços em 2025

Mais, o clube não tem muito dinheiro disponível no início do ano, já que a previsão é de R$ 3 milhões em caixa em janeiro. Portanto, qualquer contratação de centroavante teria de ser feita por empréstimo, sem custo de direitos federativos ou com custo parcelado.

Está descartada uma contratação como a de De La Cruz, que foi pago à vista.

A avaliação no Flamengo é de que o elenco já está montado com a antecipação dos investimentos para o meio do ano, com as chegadas de Alcaraz, Plata, Michael e Alex Sandro. Houve uma análise positiva dos reforços com a lembrança de que todos os gols das finais da Copa do Brasil tiveram participação de um dos atletas.

O investimento de 20 milhões de euros é, portanto, bem inferior ao que o Flamengo gastou em 2024. O total chegou a casa de R$ 300 milhões. E o clube tem uma conta pesada para pagar dessas contratações, como já mostrado pelo blog. É preciso ter fluxo positivo nas negociações no ano.

Na parte de vendas, o Flamengo mudou um pouco sua visão em relação a determinados jogadores. Um deles é Wesley. Quase foi vendido por pouco menos de 20 milhões de euros no meio do ano.

Mas, com sua evolução, o lateral direito passou a ser visto como muito mais valioso, e o clube já não aceitaria o mesmo valor. Na prática, o jogador passou a ser considerado inegociável a não ser que ocorra uma proposta de um valor absurdo por ele.