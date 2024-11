Dívida do Flamengo aumenta em R$ 395 milhões em 2024 por reforços e estádio

Considerando a receita rubro-negra, a dívida líquida não significa um clube em uma crise financeira, já que o valor representa 0,4% da arrecadação anual de 2023.

É uma direção, no entanto, bem diferente do restante da gestão do presidente Rodolfo Landim. Sua prioridade sempre foi preservar o caixa e manter a situação folgada.

Há três motivos para o aumento da dívida: os gastos com contratações de jogadores, a compra do terreno para construção do estádio e o baixo valor arrecadado em venda de atletas.

A compra do jogador De La Cruz e a aquisição do terreno do Gasômetro para construção do novo estádio geraram uma redução brutal do caixa (dinheiro disponível). O terreno custou R$ 147 milhões aproximadamente. Já o jogador uruguaio teve seu custo na casa de R$ 90 milhões pagos à vista.

Ao final de setembro, o clube tinha apenas R$ 23,9 milhões em caixa livre (havia um valor complementar de caixa que é de projetos incentivados). Em 2023, o Flamengo tinha encerrado o ano com R$ 234,5 milhões no caixa livre. Ou seja, houve uma redução de R$ 210 milhões durante o ano.

Isso tem impacto no cálculo da dívida líquida pois reduz o ativo.