Com caixa quase zerado, Fla prevê investir menos em 2025 e pagar contas

Os números foram divulgados inicialmente pelo consultor de finanças César Grafietti. O blog confirmou as informações.

O Flamengo prevê iniciar 2025 com R$ 3,1 milhões em caixa. Para efeito de comparação, esse valor foi de R$ 138,4 milhões no início de 2024.

A diferença é próxima do valor gasto com o terreno do Gasômetro para construir o estádio: R$ 147 milhões. Por isso, há uma previsão de recuperar o dinheiro com venda de cadeiras cativas. É previsto uma arrecadação de R$ 147 milhões com essa venda, o que terá de ser registrado como dívida por ser uma antecipação de receita.

Além disso, há despesas consideráveis com o pagamento de contratações. O fluxo de caixa prevê que a diferença entre o que o clube tem a pagar e a receber por jogadores em 2025 é de R$ 182 milhões negativos. Não por acaso houve um aumento considerável da dívida rubro-negra até setembro de 2024.

Até por conta disso há uma previsão de que o Flamengo terá de obter um saldo positivo nas negociações de atletas no próximo ano. A conta estimada é de R$ 8,8 milhões de saldo positivo em novas negociações. Para efeito de comparação, em 2024, o clube estima fechar o ano com R$ 155 milhões negativos na diferença entre o que tem a pagar e receber por atletas.

Esses pagamentos com jogadores serão quitados com a geração de recursos já que há uma estimativa de aumento de receita. A previsão é de se obter R$ 1,166 bilhão em receita recorrente, isto é, sem venda de jogador.