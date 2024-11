Neymar valoriza Sauditão até lesionado, mas renovação depende do campo

Contratado por milhares de euros junto ao PSG, Neymar jogou apenas sete partidas pelo Al-Hilal até agora. Uma contusão séria no joelho esquerdo e outras lesões musculares o deixaram fora de campo — ele se machucou de novo nesta segunda-feira. Ainda assim, o jogador se tornou peça importante no projeto de futebol da Arábia Saudita.

A exposição da candidatura do país do Oriente Médico à Copa-2034, por exemplo, só tem dois jogadores em destaque no vídeo promocional: Cristiano Ronaldo e Neymar.

O governo saudita faz questão da participação do jogador em boa parte dos eventos promocionais relacionados ao desenvolvimento do esporte. E sua atuação em redes sociais é vista como essencial para o projeto do governo do Oriente Médio.