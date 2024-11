Neymar sai machucado em seu 2º jogo no Al-Hilal após volta de lesão

Se conseguir se recuperar a tempo, Neymar só deve voltar a campo no dia 26 de novembro. Neste dia, o Al-Hilal enfrenta o Al Sadd, do Qatar, pela quinta rodada da Champions da Ásia. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e, por isso, ficará todo esse tempo sem atuar.

Sem o camisa 10, o Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira (8). A equipe vai enfrentar o Al-Ettifaq, às 11h45 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Saudita.

Neymar sente lesão durante jogo entre Al-Hilal e Esteghlal pela Champions League da Ásia Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Como foram os gols

O Al-Hilal comandou as ações no primeiro tempo, e Mitrovic comandou a vitória. O atacante sérvio marcou os dois gols da equipe saudita no primeiro tempo, ambos ao seu melhor estilo: após cruzamentos. No primeiro, aos 14 minutos, ele aproveitou bola alçada por Al-Dawsari e completou para as redes. Aos 32, a assistência foi de Renan Lodi.

Mitrovic colocou fim ao seu show durante o segundo tempo. De novo ao seu estilo, o sérvio recebeu cruzamento de João Cancelo aos 29 minutos e cabeceou firme para matar o jogo.