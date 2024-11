Neymar diz que médicos avisaram sobre dores: 'Espero que não seja nada'

Neymar deu um chapéu. O camisa 10 surpreendeu Kooshki e encobriu o adversário após receber passe rasteiro. O gol, no entanto, não saiu. Na melhor chance dele, Renan Lodi chegou ao fundo, tocou para trás, mas a bola, que ia na direção do brasileiro, desviou na defesa e saiu.

Se conseguir se recuperar a tempo, Neymar só deve voltar a campo no dia 26 de novembro. Neste dia, o Al-Hilal enfrenta o Al Sadd, do Qatar, pela quinta rodada da Champions da Ásia. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e, por isso, ficará todo esse tempo sem atuar.

Sem o camisa 10, o Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira (8). A equipe vai enfrentar o Al-Ettifaq, às 11h45 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Saudita.