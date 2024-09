Times como Flamengo não atingem todo potencial no cenário brasileiro

Não é o único treinador no Brasil nesta circunstâncias, o país é assim com esse calendário, dirão os críticos do treinador com razão.

E aí que se parte para uma segunda reflexão: as equipes brasileiras não atingem todo o potencial técnico que têm em seus elencos. Todas elas. São submetidas a condições que impedem a exploração plena dos recursos de seus jogadores.

Há o calendário, obviamente, que é o fator mais danoso de todos. São mais de 70 jogos, muitas vezes os jogadores estelares não podem atuar porque a CBF não respeita datas-Fifa (Copa América é data-Fifa), as partidas são espremidas em um curto período.

Tudo para atender os interesses de federações e políticos com os Estaduais. Acredite políticos regionais também querem manter as competições que atendem suas bases.

Na sequência, há o fato dos gramados. Fora três ou quatro exemplos, Neoquímica, Beira-Rio e Morumbi, os gramados são ruins e impedem o jogo rápido ou são artificiais o que muda o ritmo do jogo. Depois, há as arbitragens brasileira e sul-americana que travam o jogo com faltas em excesso, são permissivas com cera e violência.

É um combo que deteriora completamente o ambiente para a produção de um time de alto nível. Os investimentos altíssimos na janela de transferência acima de R$ 1 bilhão nunca se refletem plenamente em qualidade.