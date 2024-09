Tite ignora 'o campo fala' em favor da fila de medalhões no Flamengo

Diante do jogo decisivo, Tite optou por mantê-lo na reserva. Atuaram no setor Pulgar, como primeiro volante, e De La Cruz, como segundo homem de meio de campo. O primeiro tem tido atuações irregulares.

Já De La Cruz, por quem o Flamengo desembolsou R$ 90 milhões à vista, tem queda recente significativa após bom início de temporada. Reveza seu tempo entre seleção uruguaia, departamento médico ou período de recuperação. Bola mesmo ele joga com pouca frequência no período agudo da temporada.

Com esses dados, Tite optou por escalar ambos. No lance do gol do Peñarol, Pulgar erra o passe que arma o contra-ataque, todos sabemos. Mas pouca gente viu que De La Cruz volta acompanhando Cabrera, autor do gol, até que desiste dele na intermediária defensiva e o deixa só. Cabrera então entra só na área para chutar no canto e fazer.

O gol é uma soma de erros individuais, mas é também uma falha coletiva. O Flamengo corre todo errado para trás para se defender, abrindo espaços mesmo com superioridade numérica.

Não foi nem a única vez que houve erro tipo de erro coletivo, nem que De La Cruz trotou, nem o único erro de passe de Pulgar - foram três equívocos armando contra-ataque no segundo tempo.

"Alerta" para o desempenho, Tite tirou Pulgar só com 11min do segundo tempo para a entrada do argentino Carlos Alcaráz. De volante, Alcaráz também foi mal. Apático, De La Cruz ficou em campo até 20min do segundo quando Tite o tirou para colocar Léo Ortiz.