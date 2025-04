Comissão da CBF vê só cinco erros interpretativos de árbitros no Brasileiro

A comissão de especialistas internacionais, órgão independente e consultivo, apontou quatro equívocos em seus relatórios: pênaltis não dados no Gre-Nal e San-São (ambos na 5ª rodada), pênalti a favor do Palmeiras contra o Sport e expulsão de zagueiro do Cruzeiro (ambos na 2ª rodada). O blog não conseguiu apurar qual seria o quinto equívoco.

O erro de Santos X São Paulo, em pênalti não marcado em Matheus Alves, não foi considerado grave pelo comitê de especialistas internacionais. A decisão era tida como difícil. Isso não costuma levar a suspensões.

Esses relatórios são apenas uma referência, mas a visão da comissão é independente do comitê. E as escalas são feitas com base em uma conclusão mais ampla.

Duas equipes de árbitros (e do VAR) foram afastadas para treinamento e aprimoramento na segunda rodada. E um juiz também teve o mesmo destino após a 5ª rodada, mas não teve o nome revelado.

A comissão de arbitragem da CBF tem tentado preservar os árbitros porque considera as críticas exageradas. O entendimento é de que o desempenho deles é melhor do que ano passado.

Houve uma mudança radical na comissão de arbitragem neste ano. O chefe anterior era Wilson Seneme, que ficou três anos no cargo. Para 2025, após pressão de clubes e federações, foi desligado.