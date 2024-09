Tite não é o único culpado e Flamengo não pode jogar a toalha antes do jogo

O volante chileno voltou recentemente de lesão e tecnicamente não vem bem. Foi titular. Errou passe na origem do lance do gol, que teve o uruguaio largando Cabrera, o autor do tento, que ele acompanhava na altura do meio-campo.

Sem as melhores condições e retornando de contusão, começar com De La Cruz era uma boa opção? O jogo mostrou que não. Ainda mais ao lado de Arrascaeta, que oscila demais e fisicamente está sempre abaixo do ideal.

Outra escolha que se mostrou equivocada: Alex Sandro. A ótima estreia contra o Vasco bastou para ser mantido na equipe, mas há meses sem atuar antes do clássico, claramente o ex-jogador da Juventus sentiu. E foi bem abaixo.

Mas titulares absolutos, como os dois zagueiros, também foram muito mal. Varela hesitou no gol do Peñarol, Bruno Henrique perdeu chance em cabeçada que não costuma desperdiçar e Gerson, que caiu no segundo tempo, tentou colocar uma bola que pedia um chute potente quando estava livre diante da meta uruguaia, ainda na primeira etapa.

Fora de campo, os dirigentes deram sua colaboração ao não buscarem um centroavante de área para ocupar o espaço deixado por Pedro, que operou o joelho. Por que Carlinhos, mais uma vez, não mostrou condições mínimas para tal.

Nesse Flamengo com muita gente mais preocupada com as urnas do que com o futebol, enumerar responsáveis por um fracasso que se anuncia exige a formação de uma lista. Apontar o dedo só para o técnico é conveniente para os demais.