Antes de Neymar, Santos acumulou R$ 129 mi em empréstimos e antecipações

Nessas situações de pressão financeira, o clube costuma recorrer às vendas de suas revelações como fez no ano passado. O Santos foi bem-sucedido ao arrecadar R$ 207 milhões em vendas de jogadores na última temporada.

Só que, ao mesmo tempo, o Santos teve custos de R$ 80,7 milhões nas transferências desses atletas entre porcentagens e comissões. Ou seja, o ganho líquido do clube foi de R$ 127 milhões.

É certo que, com Neymar e a Série A, haverá um aumento das receitas do Santos durante a temporada de 2025. Isso está refletido no balanço inclusive com os recebíveis do contrato de TV do Brasileiro com a Libra/Globo. Mas era insuficiente para bancar o nível de despesas por causa dos compromissos anteriores. A isso, o Santos acrescentou novos gastos.

No balanço, o presidente Marcelo Teixeira reconheceu dificuldades financeiras, mas explicitou sua estratégia: