Detonado por torcida, Ronaldo já tem negociações para vender clube espanhol

No último sábado, durante a derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, torcedores exibiram cartazes amarelos com a frase "Ronaldo go home" ("Ronaldo vá para casa", em português) e entoaram cânticos como "Ronaldo, quero você fora do Zorrilla", "Vá agora" e "Onde está o presidente?").

Ideia antiga

A possibilidade de vender o Valladolid é uma ideia que já tem sido maturada pelo astro há um bom tempo.

Em abril do ano passado, logo depois de abrir mão do Cruzeiro, Ronaldo chegou a anunciar que sua participação no clube espanhol também estava à venda. Quatro meses depois, no entanto, desistiu do projeto por considerar que nenhuma das propostas apresentadas era financeiramente interessante.

O Fenômeno assumiu o controle acionário do Valladolid em 2018, quando pagou 30 milhões de euros (R$ 313,4 milhões) por 51% das ações do time espanhol. Nos anos seguintes, o ex-atacante fez novos investimentos que ampliaram sua participação na sociedade até o patamar atual.

Por que Ronaldo vive sendo criticado?

O principal motivo de parte da torcida do Valladolid pegar no pé de Ronaldo e criticar sua atuação como presidente está no fato de ele priorizar as questões financeiras e estruturais do clube em detrimento dos resultados esportivos.