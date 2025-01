Por que Neymar não teve propostas da Europa antes de acordo com Santos?

Um ano e meio atrás, quando se transferiu para a Arábia Saudita, Neymar tinha o objetivo de retornar ao futebol europeu após o fim do contrato com o Al-Hilal e jogar no mais alto nível por uma temporada até a Copa-2026.

Falta de interesse da Europa

A falta de comprometimento mostrada nos tempos de Paris Saint-Germain, a grave lesão de joelho que o impediu de jogar durante um ano inteiro pelo Al-Hilal e o alto custo financeiro são as razões que fecharam as portas da Europa para Neymar.

Os maiores clubes do Velho Continente, aqueles que teriam condições de arcar com seu salário, já não consideram mais que o brasileiro possa ser útil dentro de campo. E isso vale até mesmo para o Barcelona, onde o meia-atacante é respeitado pelo que fez durante os tempos de parceria com Lionel Messi e Luis Suárez.

Já as equipes médias e pequena, aquelas que ainda acreditam que o camisa 10 poderia qualificar seu elenco e fazer diferença, têm até medo de procurar o estafe do jogador para perguntar quanto ele custaria. Por isso, nem consideram uma negociação.

Futuro no Santos

Com a impossibilidade de retornar à Europa neste momento, Neymar resolveu antecipar o plano de voltar ao Brasil, o que na sua cabeça só aconteceria depois do Mundial do próximo ano.