Elon Musk vai comprar o Liverpool? O que se sabe sobre o possível negócio

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, proprietário do X (ex-Twitter) e um dos maiores apoiadores do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, adoraria comprar o Liverpool.

O interesse do megaempresário sul-africano em virar dono do melhor time do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada caiu como uma bomba no meio do futebol.

Mas, além da pesada repercussão dessa história nas redes sociais, o que já se sabe sobre a possível compra da equipe de Mohamed Salah e Virgil van Dijk por Musk? E, mais importante ainda, qual é a chance de o negócio realmente sair do papel?