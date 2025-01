Em Portugal, ex-Corinthians faz 1º gol depois de 7 anos como profissional

Corinthians foi 'passo atrás'

Formado nas categorias de base do Santos e destaque do Athletico-PR que venceu a Copa do Brasil-2019, Bambu costuma ser lembrado por um deslize cometido na entrevista coletiva de chegada ao Corinthians.

Contratado por um empréstimo no começo de 2022, depois de um ano e meio jogando no Nice, o zagueiro afirmou que trocar a França pela equipe paulista era um "passo atrás" na sua carreira.

"Sempre tive o sonho de jogar no futebol europeu. Não é um sonho só meu, mas de tantos outros jovens. Sempre quando a gente acaba dando esse passo atrás, muitas das vezes a gente pensa e passa muitas coisas na nossa cabeça, mas estou tranquilo em relação a isso", disse, na época.

De fato, o retorno de Bambu ao Brasil para jogar no Corinthians não foi grande coisa. Ao longo de 2022, ele ficou muito mais tempo no banco de reservas do que em campo (fez só 12 jogos). Até por isso, não teve os direitos econômicos comprados ao término do empréstimo.

Como o Nice também não tinha mais interesse no zagueiro, ele acabou cedido no ano seguinte ao Vasco e, na sequência, foi enviado ao Arouca, de Portugal. Foi lá que o Braga descobriu o jogador e se convenceu a pagar o 1,2 milhão de euros (R$ 7,6 milhões) pedido pelos franceses.