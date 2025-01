Textor apela a 'jeitinho' para poder levar jogadores do Botafogo ao Lyon

Em novembro, a equipe foi punida sete vezes campeã da Ligue 1 foi punida com a proibição de reforçar seu elenco no Mercado da Bola de janeiro (e com um possível rebaixamento em 2025/26) por não se alinhar ao regulamento financeiro da competição.

Classificação e jogos Francês

O Lyon tem dívidas superiores a 500 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) e, na temporada passada, a primeira da gestão Textor, continuou gastando normalmente mesmo com as cobranças feitas pelo órgão regulador da França.

O argumento que o bilionário pretende apresentar à DNCG (Direção Nacional de Controle e Gestão) é que a chegada de Almada (e possivelmente de Luiz Henrique, que ainda pode ser vendido a outros mercados) não pioraria as condições financeiras do clube francês, já que ele seria emprestado sem custo algum pelo Botafogo. Por isso, o negócio deveria ser aprovado apesar da sanção aplicada.

Regras do 'transfer ban'

De acordo com o advogado Marcos Motta, especialista no mundo das transferências do futebol, o Lyon estaria realmente proibido de registrar novos jogadores caso tivesse recebido um "transfer ban" da Fifa.

No entanto, o nome do co-irmão do Botafogo não aparece na lista dos times que estão proibidos de contratar (normalmente por calotes em negócios anteriores) disponibilizada pelo órgão que gerencia o futebol mundial.