Jogador que trocou seleção por Itália é oferecido a Corinthians e Palmeiras

Enfrentando problemas musculares, o ítalo-brasileiro nem chegou a ser inscrito no primeiro turno da competição e só poderá ser aproveitado no restante da temporada caso seu time libere outro jogador estrangeiro do seu elenco.

O Al-Ittihad já conta atualmente com mais atletas sem cidadania saudita do que permitido pelo regulamento da Saudi League (tem nove gringos com mais de 21 anos e só pode inscrever oito).

E ainda há rumores da chegada de novos estrangeiros em Jeddah nesta janela. O goleiro brasileiro Ederson e o lateral direito inglês Kyle Walker, ambos do Manchester City, além de Casemiro, do Manchester United, são alguns dos nomes cotados para diminuir ainda mais as possibilidades de Luiz Felipe no clube.

Quem é Luiz Felipe?

Nascido no interior paulista e formado nas categorias de base do Ituano, o zagueiro foi negociado com a Lazio quando tinha 19 anos e ainda dava seus primeiros passos no futebol profissional.

Após um empréstimo para a Salernitana, Luiz Felipe passou cinco temporadas atuando no clube romano, pelo qual conquistou três títulos (uma Copa Itália e duas edições da Supercopa da Itália).