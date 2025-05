Fernando Diniz poderá ser o maior erro da gestão de Pedrinho, no Vasco

O Vasco tem um elenco muito fraco, que irá lutar para fugir do rebaixamento e nada mais do que isso no Campeonato Brasileiro.

Tem uma administração confusa e totalmente incoerente, principalmente nas atitudes e nas falas de seu presidente, Pedrinho.

Ele mesmo apequenou o Vasco da Gama nos jogos contra o Flamengo, demonstrando temor e tentando igualar o confronto, levando a partida para o estádio Nilton Santos, devido ao campo de grama artificial, com o objetivo de dificultar o estilo mais técnico do time da Gávea.