7 brasileiros que podem mudar de time no exterior na janela de janeiro

EDERSON

Goleiro, 31 anos, Manchester City (ING)

Na janela passada, o titular da seleção brasileira teve uma proposta para jogar na Arábia Saudita e receber o maior salário já pago a um goleiro na história do futebol. Mas Ederson desdenhou esse "caminhão" de dinheiro porque acreditava que permanecer na segurança do City era o melhor para sua carreira. Um semestre se passou desde então, os mares tranquilos nos quais o arqueiro navegava se transformaram em uma tempestade. A crise que tomou conta de Manchester nos últimos meses fez Ederson perder espaço para seu antigo reserva, Stefan Ortega, e o transformou em um jogador "negociável". Por isso, se os sauditas baterem novamente na porta do brasileiro, a resposta desta vez pode ser bem diferente.

BRUNO GUIMARÃES

Meia, 27 anos, Newcastle (ING)

Imagem: Reprodução/Instagram

O pior momento da carreira de Pep Guardiola como técnico como vai obrigar o Manchester City a acelerar o processo de reconstrução do seu elenco. E uma das prioridades do endinheirado tetracampeão inglês para dar um fôlego novo ao time é o brasileiro Bruno Guimarães. O hoje jogador do Newcastle tem boas chances de protagonizar a maior transferência da janela de janeiro, já que dificilmente será negociado por uma proposta inferior a 100 milhões de euros (R$ 640 milhões) —o City deseja incluir pelo menos um jovem valor na transação para barateá-la um pouco.

TALISCA

Meia-atacante, 30 anos, Al-Nassr (ARA)