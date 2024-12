Brasileirão perde para Argentino e tem 8ª maior média de público do mundo

Já o Brasileirão fechou o ano com 25.773 expectadores por jogo. Com isso, caiu uma posição na comparação com o levantamento anterior, realizado em novembro de 2023 -era sétimo e agora aparece em oitavo.

Vantagem argentina

O sucesso argentino nas arquibancadas é fruto principalmente das torcidas dos dois maiores clubes do país.

Tanto River Plate quanto Boca Juniors ostentam médias de público como mandante superiores à do Flamengo, a número um do Brasil. Para ser mais preciso, não há no momento um time no planeta inteiro que atraia tantos torcedores quanto o River (83.820 por jogo, contra 54.337 do Rubro-negro do Rio).

Na atual temporada, a presença de expectadores nos jogos do Brasileirão registrou uma leve queda, na casa de 1,5%. A média que havia sido de 26.878 torcedores no ano passado caiu para 26.489.

Inglaterra ultrapassa a Alemanha

A grande novidade do levantamento desta temporada é a mudança no posto de campeonato nacional de maior público do planeta.