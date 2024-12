Melhor do mundo de Vini não é menor; 'torcedor comum' prefere ele a Rodri

É fato que boa parte dos jogadores, técnicos, profissionais da imprensa e fãs que escolheu Vini como melhor jogador do planeta na última temporada não deve ter visto tantos jogos assim em 2023/24 e optou pelo brasileiro quase que exclusivamente pelo que rolou na reta final da Liga dos Campeões -ignorando suas atuações não tão boas assim contra os Getafes da vida.

Só que o torcedor comum é exatamente como esses eleitores: ele acompanha mesmo as partidas dos seus times de coração e uma ou outro evento mais importante, como final da Champions, Eurocopa e Copa do Mundo.

E é justamente o torcedor comum que forma o grosso dos fãs de futebol mundo à fora. Por isso, conquistá-lo é a melhor forma de ser eternizado.

Esse é o motivo pelo qual tanta gente ignora tudo que aconteceu depois da Copa do Mundo do Qatar-2022 e ainda responde quase que automaticamente "Lionel Messi" quando é perguntado sobre quem é o melhor jogador do planeta.

Sim, a vitória do argentino na eleição da Fifa do ano passado foi um atentado à credibilidade do prêmio, que até precisou se reinventar para superar essa falha metodológica. Mas ela também mostrou que nenhum jogador da nova geração estava apto a competir em popularidade com o eterno camisa 10 do Barcelona (sim, eu sei que ele saiu de lá faz tempo).

Entende agora a relevância da vitória de Vini Jr? Ele, e não Rodri, é o cara que o mundo do futebol escolheu para começar a substituir Messi no imaginário popular de quem é o grande nome dos gramados do planeta.