Como Vini Jr. ensinou o Real Madrid a ter mais paciência com Endrick

No momento, nada preocupa mais o Real do que o futebol mostrado Kylian Mbappé. Principal reforço para 2024/25, o astro francês está balançando as redes menos do que se imaginava (dez gols), já perdeu dois pênaltis e protagonizou desentendimentos com Jude Bellingham, outra estrela merengue.

Com o desempenho ruim de Mbappé, o Real não conseguiu decolar. No Campeonato Espanhol, está quatro pontos atrás do líder Barcelona (ainda que tenha um jogo a menos). Já na Champions, ocupa a 24ª colocação, justamente a última que dá vaga para a repescagem pré-playoffs, Ou seja, se der mole, corre risco até de ser eliminado já na fase de liga.