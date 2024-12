Traição e influencers: aos 17, astro do Barcelona tem vida amorosa agitada

O possível novo relacionamento do camisa 19 do Barcelona foi um dos assuntos da semana no "mundo dos famosos" na Espanha.

No último fim de semana, a influencer e atriz italiana Anna Gegnoso (619 mil seguidores no Instagram) foi com uma amiga ao Estadi Olimpic assistir à derrota por 2 a 1 dos culés para o Las Palmas.

Após a partida, Yamal foi flagrado na companhia de Gegnoso fazendo compras em um outlet de luxo na Catalunha, o que acendeu o alerta de que eles poderiam ser um casal.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", especializado na cobertura diária do Barcelona, o jovem craque e a influencer tem "conversado muito" pelo Instagram. Mas, pelo menos por enquanto, estão em um relacionamento apenas casual.

E dentro de campo?

Depois de ter brilhado na conquista da Euro com a seleção espanhola, Yamal agora tem feito a diferença também na temporada regular de clubes.