Paulinho vai de 'Vini Jr. que deu errado' a possível craque da Libertadores

No total, o atacante disputou 79 jogos, marcou nove gols e deu cinco assistências pelo Leverkusen. Números que ele não demorou muito para superar depois que se transferiu para o Atlético-MG.

A chance que ele esperava

Quando Paulinho resolveu voltar ao Brasil, no começo do ano passado, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG o procuraram. Curiosamente, o atacante escolheu o time que menos títulos havia conquistado nos últimos anos... e nunca se arrependeu disso.

O atacante ganhou a camisa 10 e logou virou protagonista da equipe mineira. No primeiro ano, foi artilheiro do Brasileirão (20 gols, recorde da sua carreira) e ganhou a oportunidade de reencontrar Vini Jr. na seleção adulta -ambos participaram da derrota por 2 a 1 para a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A segunda temporada de Paulinho no Atlético-MG tem sido mais discreta em números, mas brilhante em pelo menos uma competição, a Libertadores. O jogador é o vice-artilheiro do torneio, balançou as redes nas quatro primeiras rodadas e fez também um dos gols que eliminaram o River Plate nas semifinais.