Ex-estrela pornô nega affair e dá 'humilhada' em astro da seleção argentina

Julián Álvarez foi campeão da última Copa do Mundo com a seleção argentina e é o artilheiro do Atlético de Madri nesta temporada. Mas tem gente que acha que ele não está com essa bola toda.

A influencer e ex-atriz Mia Khalifa, um dos nomes mais importantes da indústria do entretenimento adulto nos últimos tempos, não gostou nem um pouco dos rumores que se espalharam pelas redes sociais de que estaria vivendo um affair com o ex-atacante do Manchester City.

Incomodada com a proliferação da história, que ninguém sabe ao certo de onde surgiu, a ex-estrela pornô utilizou seus perfis para desmentir o caso. Só que não ficou só nisso: ela tratou de dar uma humilhada (ainda que de leve) no rapaz.