México, menos vagas: como a Libertadores pode conter domínio do Brasil

A sequência de títulos dos clubes brasileiros incomoda (e muito) os outros países sul-americanos. Por isso, é até natural que a Conmebol sofra pressão para alterar as regras da competição na tentativa de brecar essa hegemonia.

O "Blog do Rafael Reis" apresenta abaixo algumas medidas que a organização da Libertadores poderia tomar para dificultar a vida dos times da terra de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho.

Clubes mexicanos

Esse é um desejo bem comum de quem sonha ver a Libertadores cada vez mais forte. As equipes mexicanas participaram do torneio pela última vez em 2016. E, desde então, torcedores pedem nas redes sociais para que eles retornem à disputa. Há ainda os que querem que a Libertadores se funda com a Concachampions a fim de permitir também a presença dos times da MLS (Major League Soccer). Qualquer movimentação nesse sentido aumentaria o grau de dificuldade para os brasileiros. Vale lembrar que, em 2020, foi um representante do México (Tigres) que impediu o Palmeiras de chegar à final do Mundial de Clubes.

Menos vagas

Anualmente, o Brasil tem direito a sete vagas na Libertadores. Mas, dependendo dos resultados das competições continentais da temporada anterior, esse número pode chegar a nove. Na prática, isso significa que até 20% dos times participantes do torneio podem ser brasileiros. Nenhuma outra competição continental do mundo tem uma concentração tão alta assim de equipes oriundas de um único país. E qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de matemática sabe que quanto mais times uma nação possui em um torneio maior é a chance de ela ser a vencedora. É verdade que diminuir a presença brasileira na Libertadores certamente diminuiria o faturamento da Conmebol, mas poderia torná-la menos previsível.