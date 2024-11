Se você acha que seu time é 'freguês' de alguém, conheça Liverpool x Real

Enquanto os espanhóis correm sério risco de precisarem disputar uma repescagem antes dos mata-matas da Champions, já que iniciaram a rodada na 18ª colocação, os Reds são o único time ainda com 100% de aproveitamento na competição.

A equipe dirigida por Arne Slot, que também lidera a Premier League inglesa, venceu todos os quatro jogos que disputou na Europa nesta temporada: Milan, Bologna, RB Leipzig e Bayer Leverkusen.

Esta é a primeira temporada do novo formato da Champions, que agora tem 36 times competindo pela classificação para os playoffs decisivos (em substituição à antiga fase de grupos).

Os donos das oito melhores campanhas nessa fase classificatória vão direto para as oitavas de final. Já os classificados entre a nona e a 24ª posição terão de disputar um playoff extra.

O sucessor do Real no posto de melhor time de futebol da Europa será conhecido no dia 31 de maio do próximo ano. Desta vez, o palco da decisão será a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha.

Champions - 5ª rodada da fase de liga

Ontem - Slovan Bratislava x Milan, em Bratislava (EVQ)

Ontem - Sparta Praga x Atlético de Madri, em Praga (TCH)

Ontem - Manchester City x Feyenoord, em Manchester (ING)

Ontem - Barcelona x Brest, em Barcelona (ESP)

Ontem - Bayern de Munique x PSG, em Munique (ALE)

Ontem - Inter de Milão x RB Leipzig, em Milão (ITA)

Ontem - Young Boys x Atalanta, em Berna (SUI)

Ontem - Bayer Leverkusen x Red Bull Salzburg, em Leverkusen (ALE)

Ontem - Sporting x Arsenal, em Lisboa (POR)

Hoje, às 14h45 - Estrela Vermelha x Stuttgart, em Belgrado (SER)

Hoje, às 14h45 - Sturm Graz x Girona, em Graz (AUT)

Hoje, às 17h - Aston Villa x Juventus, em Birmingham (ING)

Hoje, às 17h - Monaco x Benfica, em Montecarlo (MNC)

Hoje, às 17h - PSV Eindhoven x Shakhtar Donetsk, em Eindhoven (HOL)

Hoje, às 17h - Liverpool x Real Madrid, em Liverpool (ING)

Hoje, às 17h - Celtic x Brugge, em Glasgow (ESC)

Hoje, às 17h - Bologna x Lille, em Bolonha (ITA)

Hoje, às 17h - Dínamo Zagreb x Borussia Dortmund, em Zagreb (CRO)