Quem é Rodri, o discreto volante espanhol eleito melhor jogador do mundo?

Rodrigo Hernández Cascante, o novo melhor jogador do mundo, é uma figura incomum no meio do futebol.

O volante de 28 anos, que conquistou nesta segunda-feira a primeira Bola de Ouro da sua carreira, vive longe da badalação, não tem conta em nenhuma rede social e até possui diploma de ensino superior (é formado em administração).

Até nas vestimentas, Rodri não parece com os seus contemporâneos do mundo da bola. Não são raras as partidas do Manchester City e da Espanha em que ele é o único atleta com a camisa para dentro dos calções, como se usava no passado.