Time de Messi sobra na MLS e vira favorito à vaga dos EUA no Super Mundial

Todos os outros três tropeços do líder do Leste (para Montreal, New York Red Bulls e FC Cincinnatti) aconteceram quando o camisa 10 estava fora de ação por problemas físicos ou a serviço da seleção argentina.

Devido a esses incidentes e compromissos profissionais, Messi disputou até o momento apenas 15 jogos da MLS. Mesmo assim, já soma 14 gols e dez assistências na competição. Ele está no top 10 tanto dos artilheiros quanto dos principais "garçons" da liga.

Restam dois

Apenas duas das 32 vagas para a edição de estreia do Super Mundial ainda estão sem dono. Uma delas corresponde à indicação do país-sede, ou seja, da MLS. A outra será destinada ao campeão da Libertadores-2024 -ficará com o Olimpia, caso o River Plate conquiste o título.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Auckland City, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madri, Red Bull Salzburg, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad, Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns, Monterrey, Seattle Sounders, León e Pachuca são as equipes já confirmadas no novo torneio da Fifa.

A versão turbinada do Mundial de Clubes será disputada entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. Os EUA devem anunciar nos próximos dias quais serão os estádios escolhidos para receber a competição, que serve como evento-teste para a Copa-2026.