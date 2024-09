Estreante, Endrick pode ser o brasileiro mais jovem a marcar na Champions

Com 18 anos, um mês e 27 dias, Endrick fará hoje sua estreia na Liga dos Campeões da Europa já de olho em um recorde: o de jogador brasileiro mais jovem a balançar as redes em um jogo da principal competição interclubes do planeta.

Se marcar contra o Stuttgart, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de liga do torneio, o garoto do Real Madrid deixará para trás a marca história de Rodrygo, seu companheiro de time na Espanha, que estreou como artilheiro na Champions em 2019, quando tinha 18 anos, nove meses e 28 dias.

Para ser mais preciso, Endrick terá quase que uma temporada inteira de oportunidades para tomar para si esse recorde. Ele só alcançará a idade do primeiro gol do parceiro em maio, já depois da disputa das semifinais.