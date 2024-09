Série B: 7 brasileiros famosos que disputam alguma 2ª divisão no exterior

LÉO BAPTISTÃO

Atacante, 32 anos, Almería (ESP)

Imagem: Getty Images

O amigo de Neymar passou a maior parte da carreira na Espanha. Com exceção de dois anos e meio na China (Wuhan Zall) e uma temporada no Santos, Léo Baptistão construiu toda sua trajetória no futebol nos gramados do país vencedor da Eurocopa-2024. Apesar dos seis gols marcados na temporada passada, o brasileiro não conseguiu evitar o rebaixamento do Almería para a Liga Adelante. Como ainda tinha mais dois anos de contrato com o clube, Baptistão por lá ficou e agora vai lutar para fazer dentro de campo o caminho de volta à elite.

VINI SOUZA

Volante, 25 anos, Sheffield United (ING)

Imagem: Divulgação

Quando atuava no Espanyol, o volante revelado pelo Flamengo chegou a ser o maior ladrão de bolas da La Liga. A facilidade em desarmar os adversários levou Vini Souza para a Premier League. Mas, para azar do brasileiro (sim, azar, já que seu desempenho pessoal foi bastante satisfatório), essa experiência durou somente uma temporada. O Sheffield United não conseguiu se sustentar na primeira divisão da Inglaterra, e agora "Vinição", como era conhecido nos tempos de Gávea, está tendo que remar novamente para voltar a jogar com os figurões.