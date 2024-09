Elencos da Champions valem R$ 100 bilhões; conheça os 10 times mais caros

A disparidade mostrada acima é o retrato perfeito do desequilíbrio econômico que separa os times da Champions, o torneio interclubes mais badalado do planeta, cuja fase classificatória tem início justamente amanhã.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Para ser ter uma ideia ainda melhor da discrepância de preços entre os jogadores de Real e Stuttgart, o atleta mais caro da equipe alemã (o meia francês Enzo Millot) vale menos que nada 11 dos seus adversários na primeira rodada.

Bilionários x 'pobres'

Assim como na temporada passada, a Champions 2024/25 conta com três elencos cujo valor de mercado já cruzou a barreira do 1 bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões). Além do Real, os ingleses Manchester City e Arsenal também ultrapassaram essa fronteira.

Em compensação, o eslovaco Slovan Bratislava tem a equipe mais barata desta edição do torneio continental, com 24,2 milhões de euros (quase R$ 150 milhões). Outros cinco times (Estrela Vermelha, Dínamo de Zagreb, Sparta Praga, Sturm Graz e Young Boys) também custam menos que 100 milhões de euros (R$ 620 milhões).

No total, os 36 clubes que brigam pelo título interclubes mais desejado do futebol mundial têm valor estimado de 16,2 bilhões de euros (R$ 100 bilhões), uma valorização de 17,4% na comparação com a temporada passada.