Janela de transferências chega a R$ 34 bi; veja os 10 reforços mais caros

O volume de negócios da atual janela ainda está bem distante dos 8,8 bilhões de euros (R$ 52,5 bilhões) que foram registrados no mesmo período do ano passado e que são o recorde histórico da modalidade.

Classificação e jogos La Liga

Falta o grande negócio

Ao contrário da temporada passada, quando Declan Rice, Moisés Caicedo e Jude Bellingham protagonizaram transferências na casa de 100 milhões de euros (R$ 597,4 milhões), desta vez não houve nenhuma mudança de time que tenha sequer se aproximado dessa marca.

Por enquanto, o negócio mais caro da temporada foi a saída do atacante argentino Julián Álvarez do Manchester City para o Atlético de Madri, que chegou a "apenas" 75 milhões de euros (R$ 448,1 milhões).

Houve, é verdade, uma transação bem mais expressiva e impactante do que essa. No entanto, o Real Madrid não precisou pagar nada pelos direitos econômicos de Kylian Mbappé, já que o contrato do astro francês com o Paris Saint-Germain chegara ao fim e ele estava disponível no mercado.

Últimos dias

O período para buscar reforços para as competições de 2024/25 já entrou na sua reta final e tem só dez dias pela frente.