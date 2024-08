Com elenco inchado, Chelsea corre atrás de interessados para vender Ângelo

Com 43 jogadores no seu elenco profissional e até seis atletas disputando a mesma posição, o Chelsea pretende fazer uma limpa no seu grupo até o encerramento da janela de transferências.

O técnico italiano Enzo Maresca pretende trabalhar com no máximo 28 nomes ao longo da temporada. Ou seja, estão previstas pelo menos 15 negociações até o fim do mês ou, no máximo, começo de setembro.

Entre os jogadores que o clube inglês pretende liberar está o atacante brasileiro Ângelo Gabriel, contratado do Santos em julho passado e que não disputou sequer uma partida oficial pelos Blues.