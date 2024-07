Como Braithwaite foi de 'piada' no Barcelona a reforço do Grêmio em 2 anos

A diretoria sabia que o dinamarquês não seria o jogador que daria títulos importantes ao clube, mas era a opção que cabia dentro da sua nova realidade financeira —vale lembrar que Messi deixou o Camp Nou porque não havia mais espaço na folha salarial para seus ganhos.

Essa sensação ficou ainda mais evidente depois que o Barça abriu mão de Luis Suárez e não contratou um substituto direto para o centroavante. Quem acabou herdando a camisa 9 do astro uruguaio foi justamente Braithwaite, o que só aumentou a indignação e as piadas da torcida contra ele.

Chegar e resolver

Agora aos 33 anos, Braithwaite chega ao Rio Grande do Sul já com uma missão emergencial: impedir que o Grêmio seja rebaixado para a segunda divisão do Brasileiro.

A nova equipe do dinamarquês ocupa no momento a 18ª colocação da Série A, com 14 pontos somados em 16 partidas. Mais preocupante ainda: só conseguiu duas vitórias nas últimas 13 rodadas e tem o ataque menos produtivo da competição (12 gols).

O próximo compromisso tricolor é uma espécie de confronto direto pela permanência na elite contra o Corinthians (14º), amanhã, em São Paulo.