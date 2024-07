Janela já movimenta R$ 20,6 bilhões; conheça os 10 brasileiros mais caros

A elite do futebol europeu (clubes de Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França) só entrará em campo por suas ligas nacionais a partir da metade de agosto. A La Liga, com jogos marcados para o dia 15, será a primeira a iniciar as atividades.

R$ 2 bilhões em brasileiros

Só o comércio de jogadores brasileiros nesta janela já movimentou pelo menos 335 milhões de euros (pouco mais de R$ 2 bilhões). O valor equivale a quase 10% de todo o mercado da bola global.

As transferências de meia Douglas Luiz, contratado pela Juventus, e o atacante Endrick, reforço do Real Madrid, estão entre os dez maiores negócios concretizados no período em todo o planeta.

Além da dupla, o meia-atacante Savinho (Manchester City) e o goleiro Bento (Al-Nassr) são os outros integrantes do elenco da seleção brasileira na última Copa América que mudaram de time para a nova temporada.

Ainda vai longe

O período para buscar reforços para as competições de 2024/25 ainda vai longe e tem mais de um mês para frente.